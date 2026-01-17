In Eccellenza il Niscemi cerca punti d’oro fuori casa contro la Leonzio

Nel girone B dell’Eccellenza il Niscemi affronta fuori casa la Leonzio (ore 15). Si tratta di una sfida che, sulla carta, propone parecchio equilibrio tra due squadre che in classifica sono separate da un solo punto (26 della Leonzio contro i 25 del Niscemi). Due squadre che, fin qui, si sono ben comportate in un campionato di Eccellenza che le ha annoverate tra le protagoniste.

Domenica a Leonzio il Niscemi è chiamato a centrare un nuovo obiettivo in termini di crescita che gli consenta di confermare quanto di buono ha fin qui proposto in questo campionato di Eccellenza. Il Niscemi, per altro, è reduce dal prezioso pari esterno 1-1 con il Nebros, in una partita che ha messo in evidenza virtù e vizi della squadra allenata da mister Comandatore.

A Leonzio, per uscire imbattuto anche stavolta, il Niscemi avrà bisogno non solo della solidità del suo settore arretrato, ma anche la brillantezza di un centrocampo che possa essere reattivo e pronto sia in fase di chiusura che nelle ripartenze. Il tutto senza perdere di vista un attacco che deve essere efficace al momento giusto. Insomma, la crescita in casa Niscemi, dovrà passare anche da partite come questa nelle quali i gialloverdi niscemesi possono e debbono dare il massimo per ottenere una vittoria che potrebbe proiettarli in una zona superiore della classifica.