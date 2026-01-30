Il presidente Giovannone a sostegno della raccolta benefica di fondi per Niscemi promossa dai tifosi

Il patron della NISSA, Luca Giovannone ha comunicato il pieno sostegno della società all’iniziativa promossa dai gruppi organizzati per la raccolta fondi a favore di Niscemi, in occasione della gara Nissa Ragusa di domenica, con calcio d’inizio alle ore 15 invitando abbonati e non abbonati a recarsi allo stadio in massa e ad aderire all’iniziativa benefica, per dare un aiuto concreto alla comunità di Niscemi.

Il massimo esponente biancoscudato informa, inoltre, che la Nissa ha ricevuto le liberatorie da tutti i tesserati, già trasmesse alla Federazione come richiesto, dal momento che anche questo mese – come sempre – gli stipendi sono stati regolarmente pagati. Il patron ha precisato infine che la situazione con Palermo e Rapisarda è totalmente serena, così come con Alagna, protagonista di un cartellino rosso evitabile.