Il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara: “Il Tricolore va esposto nelle scuole e sostituito se sbiadito”

Il ministro dell’Istruzione in una circolare ha ribadito che è fondamentale che studenti conoscano il valore del Tricolore. Dunque, all’indomani della ricorrenza della Giornata nazionale della Bandiera del 7 gennaio, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso una circolare alle scuole e agli uffici scolastici di tutta Italia per ricordare come sia importante non solo che gli studenti conoscano la storia del Tricolore ma che quest’ultimo sia esposto nelle scuole, mantenuto in buono stato, sostituito se deteriorato o scolorito.

“All’indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n.671 per celebrare la nascita del Tricolore e promuovere nelle comunità scolastiche la conoscenza dei valori fondativi della Repubblica, si richiama l’attenzione sull’importanza della bandiera italiana quale simbolo di unità di tutti gli italiani e segno distintivo dell’identità della nostra Nazione”, scrive. “È fondamentale che gli studenti conoscano la storia e il valore costituzionale del Tricolore, come previsto, peraltro, dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

L’educazione al rispetto della bandiera passa anche attraverso la cura e la corretta esposizione della stessa sugli edifici scolastici”, aggiunge. “A tal proposito si rammentano le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, che regolano modalità, tempi e condizioni di esposizione della bandiera della Repubblica italiana e delle altre bandiere previste dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, tra l’altro, che le bandiere siano mantenute in buono stato di conservazione, esposte in modo conforme e sostituite qualora risultino deteriorate, scolorite o non più idonee alla funzione rappresentativa loro attribuita”, sottolinea infine il ministro.

