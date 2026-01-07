Il Grande freddo arriva anche in Sicilia con un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche

L’inverno, quello con gran freddo, si sta abbattendo sulla Sicilia. Una profonda area depressionaria, attualmente in transito sul Meridione, sta portando un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche sull’Isola. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per l’intera giornata di domani, giovedì 8 gennaio, a causa di una perturbazione che sta già facendo sentire i suoi effetti.

A partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, la Sicilia sarà spazzata da forti venti nord-occidentali, con raffiche che potrebbero toccare l’intensità di burrasca. Il peggioramento sarà accompagnato da un sensibile crollo termico: le temperature subiranno una flessione fino a 9°C rispetto alle medie recenti, portando aria artica specialmente nelle zone interne e montane.

Massima attenzione è rivolta alle zone costiere. Il persistere delle correnti da Nord-Ovest aumenterà il rischio di mareggiate lungo i litorali esposti. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a consultare costantemente i bollettini ufficiali per monitorare eventuali criticità idrogeologiche. Con l’arrivo del freddo pungente e del vento, l’inverno siciliano entra ufficialmente nella sua fase più cruda.