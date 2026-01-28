Il futuro della sostenibilità oltre le semplici etichette

L’approccio dell’Europa verso la sostenibilità finanziaria sta rapidamente cambiando pelle. L’euforia iniziale quasi ideologica del primi anni 2020, con una corsa sfrenata verso tutto ciò che portava l’etichetta green, ha lasciato il passo a una nuova fase, più matura e concreta. Non è un ritiro dalla corsa verso la sostenibilità, ma una necessaria presa di coscienza, caratterizzata dalla volontà pragmatica di vedere risultati concreti.

Gli investitori non si accontentano più di promesse generiche. Oggi, chi mette i propri soldi sul mercato, vuole vedere piani credibili, fattibili e applicabili nella realtà. Non è sufficiente dichiarare di voler ridurre le emissioni inquinanti, ma bisogna dimostrare come si intende farlo, con quali tecniche e con quali tempistiche.

Bisogna fare i conti con gli eventi geopolitici imprevisti, come la guerra in Ucraina che ha accelerato questo processo verso una sostenibilità pragmatica, che non si limita al discorso etico, ma che anzi diventa una tematica centrale per la sicurezza energetica e la stabilità economica del continente.

In questo scenario, integrare i criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) nelle aziende non è una semplice moda passeggera, ma una vera strategia di sopravvivenza. Le imprese che ignorano i risultati climatici, oppure le criticità presenti nelle loro catene di fornitura, rischiano di trovarsi impreparate dinanzi agli shock futuri.

Tuttavia non si tratta di un percorso lineare, anzi, è pieno di ostacoli come in ogni cambiamento rivoluzionario. Le normative europee, che sono nate con le migliori intenzioni per frenare il fenomeno del greenwashing, in realtà stanno creando delle contraddizioni interne ed effetti collaterali inattesi.

Un esempio lampante riguarda il settore minerario, dove le banche, proprio per timore di finanziare attività considerate inquinanti e impattanti sul benessere del pianeta, hanno ridotto il supporto economico a chi estrae le materie prime necessarie per le batterie elettriche. Questo paradosso rischia di lasciare campo libero a investitori extra-europei, meno attenti agli standard ambientali, rallentando di fatto l’indipendenza tecnologica dell’Europa, che rischia di essere superata e staccata dalla Cina che va a una velocità doppia in termini di energie rinnovabili.