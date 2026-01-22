Grave incidente sull’autostrada Messina – Palermo: 4 i feriti, atterrato l’elisoccorso

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada Messina-Palermo, tra Villafranca Tirrena e Rometta. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile con a bordo quattro persone è uscita di strada ribaltandosi su se stessa. Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale, non risulterebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

L’auto sulla quale viaggiavano le quattro persone ferite

Ad avere la peggio sono stati i componenti di un intero nucleo familiare, rimasti intrappolati all’interno delle lamiere dell’abitacolo. È stato necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti e consegnarli alle cure dei sanitari.

Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, è atterrato l’elisoccorso per accelerare le operazioni di trasferimento. Un ferito in condizioni più critiche è stato trasportato d’urgenza al Policlinico dall’equipe medica composta dalla dottoressa Vittoria Saraceno e dall’infermiere Natale Campagna. Gli altri tre passeggeri hanno ricevuto assistenza immediata sul luogo dell’impatto prima del trasporto in ospedale. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica di quanto successo.