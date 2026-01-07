Gelo e neve tengono sotto scacco il Nord Europa: cancellati oltre 700 voli aerei

Il gelo e la neve tengono sotto scacco il nord Europa e a farne le spese, nelle ultime ore, sono soprattutto i trasporti. Disagi sulla rete ferroviaria e negli aeroporti di Parigi, Bruxelles e Amsterdam: nei Paesi Bassi, l’allerta meteo arancione ha costretto le compagnie aeree a cancellare centinaia di voli lasciando a terra moltissime persone e le autorità locali sconsigliano di mettersi in viaggio.

Secondo i dati diffusi dall’aeroporto di Amsterdam, nella giornata di oggi “a causa del persistente clima invernale e dei forti venti, il traffico aereo da e per Schiphol sarà limitato. A titolo precauzionale, più di 700 voli saranno cancellati. Sono previste ulteriori cancellazioni, principalmente voli europei”.

A pagare le spese per il maltempo sono soprattutto i passeggeri della KLM. A quanto pare la compagnia aerea si troverebbe in grosse difficoltà non solo per il maltempo ma anche per la scarsità di liquido antigelo, fondamentale in questi casi per garantire la sicurezza dei passeggeri. È stata la stessa aerolinea ad avvisare della problematica, spiegando di aver inviato alcuni dipendenti direttamente dal fornitore in Germania per prendere più liquido possibile: “Più di 100.000 litri di liquido antigelo sono in viaggio verso Schiphol” scrive la KLM sul sito, chiedendo ai passeggeri in attesa “di tornare a casa o di trovare un hotel fino a quando non sarà prenotato un nuovo volo”.

Tra i tanti turisti che stanno provando a tornare a casa, l’agenzia Dire ha rintracciato un connazionale, da giorni bloccato ad Amsterdam con la sua famiglia: “Non vediamo al momento, soluzioni per tornare a casa. Nello specifico noi viviamo a Roma ed è lì che saremmo dovuti tornare tre giorni fa’ (…) Continuano a cancellare voli che dovremmo prendere, oggi il terzo, e lo scopriamo da soli, le comunicazioni dalla compagnia sono inesistenti”. Poi la conferma della scarsità del liquido antigelo: “Chiedendo in giro, scopriamo che le compagnie sono in difficoltà perché manca un liquido che serve a sbrinare gli aerei rendendo così il decollo non sicuro. A quanto pare il liquido è carente nei principali aeroporti europei e non sanno dove procurarselo”, spiega.

In Francia le difficoltà non sono da meno. A Parigi sono circa cento i voli cancellati all’aeroporto Charles De Gaulle. Per via del gelo inoltre, sono state interrotte anche alcune tratte dei treni e le autostrade.