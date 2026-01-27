Frana Niscemi. Il sen. Pietro Lorefice (M5S): “Situazione drammatica, il Governo riferisca in Aula”

“A Niscemi la situazione è drammatica: famiglie evacuate, scuole chiuse e collegamenti a rischio. Oltre 1.500 cittadini hanno lasciato le proprie case in un territorio classificato a rischio idrogeologico da anni, che richiede interventi strutturali e prevenzione costante”.

Lo ha affermato il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, intervenendo in Aula.

“Il Governo Meloni e il Ministro Musumeci – ha aggiunto – riferiscano in Aula sui tempi certi delle azioni e sulle risorse già stanziate e da stanziare per la sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto. Non vogliamo che i riflettori si accendano solo nell’emergenza e poi si spengano: la tutela del territorio deve restare una priorità stabile”.