Salute

Frana di Niscemi. Paolo Capone (UGL): “Prioritario mettere in sicurezza territorio e salvaguardare occupazione”

Redazione 1

Frana di Niscemi. Paolo Capone (UGL): “Prioritario mettere in sicurezza territorio e salvaguardare occupazione”

Gio, 29/01/2026 - 23:33

Condividi su:

“Alla luce della gravissima tragedia che ha interessato il territorio di Niscemi, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie e alle comunità colpite. Il drammatico evento evidenzia ancora una volta la fragilità del nostro territorio e i rischi legati al dissesto idrogeologico e alle calamità naturali, che richiedono interventi rapidi e mirati per garantire la sicurezza delle persone e delle comunità.

Riconosciamo e apprezziamo lo sforzo immediato del Presidente della Regione Renato Schifani, del Ministro Nello Musumeci e di tutto il Governo, che fin dalle prime ore hanno dimostrato attenzione e presenza concreta sul territorio. È altresì indispensabile che si mettano in campo tutti i mezzi necessari per mettere in sicurezza in via prioritaria Niscemi e le aree più vulnerabili, tutelando la popolazione colpita e prevenendo ulteriori rischi.

Al contempo, è fondamentale salvaguardare le imprese e l’occupazione: il lavoro e la sopravvivenza delle tante attività costiere devono essere una priorità assoluta. La protezione delle persone, il recupero delle strutture produttive e la ripresa delle attività economiche rappresentano un impegno imprescindibile per evitare ulteriori danni sociali ed economici”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in visita a Palermo, in merito alla frana che ha interessato il territorio di Niscemi, in Sicilia.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta