Frana di Niscemi. Paolo Capone (UGL): “Prioritario mettere in sicurezza territorio e salvaguardare occupazione”

“Alla luce della gravissima tragedia che ha interessato il territorio di Niscemi, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie e alle comunità colpite. Il drammatico evento evidenzia ancora una volta la fragilità del nostro territorio e i rischi legati al dissesto idrogeologico e alle calamità naturali, che richiedono interventi rapidi e mirati per garantire la sicurezza delle persone e delle comunità.

Riconosciamo e apprezziamo lo sforzo immediato del Presidente della Regione Renato Schifani, del Ministro Nello Musumeci e di tutto il Governo, che fin dalle prime ore hanno dimostrato attenzione e presenza concreta sul territorio. È altresì indispensabile che si mettano in campo tutti i mezzi necessari per mettere in sicurezza in via prioritaria Niscemi e le aree più vulnerabili, tutelando la popolazione colpita e prevenendo ulteriori rischi.

Al contempo, è fondamentale salvaguardare le imprese e l’occupazione: il lavoro e la sopravvivenza delle tante attività costiere devono essere una priorità assoluta. La protezione delle persone, il recupero delle strutture produttive e la ripresa delle attività economiche rappresentano un impegno imprescindibile per evitare ulteriori danni sociali ed economici”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in visita a Palermo, in merito alla frana che ha interessato il territorio di Niscemi, in Sicilia.