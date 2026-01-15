Focolaio di “Norovirus” a bordo in una nave nel corso di una Crociera nei Caraibi con 89 persone contagiate

Un focolaio di norovirus è stato registrato a bordo della nave Rotterdam della compagnia Holland America Line durante una crociera nei Caraibi meridionali, con un bilancio di quasi cento persone contagiate.

Secondo i dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’infezione ha interessato 81 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio, su un totale di 2.593 viaggiatori e 1.005 addetti presenti a bordo.

La navigazione, iniziata a Fort Lauderdale il 28 dicembre e conclusa il 9 gennaio, includeva tappe a Curaçao, Colombia, Panama, Costa Rica e Giamaica.

Tra le persone colpite sono stati segnalati vomito, diarrea, nausea e dolori addominali, sintomi riconducibili a una gastroenterite acuta. Sebbene il quadro clinico risulti generalmente autolimitante e si risolva in pochi giorni, le autorità sanitarie ricordano che il virus può continuare a essere trasmissibile anche dopo la remissione dei disturbi.

Di fronte all’aumento dei casi, l’equipaggio ha attivato le procedure previste: isolamento dei soggetti sintomatici, intensificazione delle operazioni di pulizia e disinfezione e raccolta di campioni per le analisi di laboratorio. L’intera gestione dell’emergenza è stata seguita a distanza dal Vessel Sanitation Program dei CDC, che ha verificato il rispetto dei protocolli sanitari adottati sulla nave.

In una comunicazione ufficiale, la compagnia ha riferito che la maggior parte dei contagi ha avuto un decorso lieve e si è risolta rapidamente. Quindi ha ribadito che la tutela della salute di passeggeri ed equipaggio rappresenta una priorità. Al termine del viaggio, la Rotterdam è stata sottoposta a una sanificazione completa in linea con le linee guida dei CDC.