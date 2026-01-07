Filippo Serra è il nuovo Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha un nuovo Direttore generale. Filippo Serra ha assunto l’incarico al vertice dell’Ufficio di via Fattori, a Palermo, dopo pochi mesi dalla conclusione dell’incarico di Giuseppe Pierro.

Nato a Cagliari, 59 anni, laurea in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, dottorato di ricerca in Scienze giuridiche all’Università di Milano – Bicocca, Filippo Serra ha una lunga esperienza all’interno del Ministero dell’istruzione e del merito, sia sul territorio in Sardegna che presso la sede centrale a Roma, in cui ha ricoperto vari ruoli da funzionario a Direttore generale per il personale scolastico.

Inclusione, prevenzione e contrasto alla dispersione, alla povertà educativa, a ogni forma di bullismo e cyberbullismo. E ancora: il patto educativo scuola – famiglia, educazione a un corretto utilizzo delle tecnologie digitali: sono tra le priorità evidenziate nel messaggio alla scuola siciliana dal nuovo Direttore generale e pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Sicilia.