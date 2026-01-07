Falso dentista nel Palermitano: Ordine dei Medici si costituisce parte civile in eventuale procedimento giudiziario

“A tutela dei cittadini e della dignità professionale di tutti gli odontoiatri abbiamo incaricato il nostro legale, Mauro Torti, di procedere alla costituzione di parte civile dell’Ordine dei medici di PALERMO nell’eventuale procedimento giudiziario a carico dell’odontotecnico scoperto a Cefalà Diana mentre era impegnato nel presunto esercizio abusivo della professione di odontoiatra nella sua abitazione, adibita a studio”.

A dichiararlo Toti Amato, presidente dell’Omceo di PALERMO, e Mario Marrone, presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao), entrambi componenti del direttivo nazionale Fnomceo. “Casi come questo rappresentano un grave rischio per la salute dei cittadini e un danno profondo alla credibilita’ della professione odontoiatrica – proseguono i presidenti -. L’esercizio abusivo dell’odontoiatria espone i pazienti a pericoli concreti, come dimostrato dall’ispezione che ha accertato l’assenza della laurea in odontoiatria e lo svolgimento di prestazioni senza autorizzazioni sanitarie, senza protocolli di igiene e senza alcuna garanzia di sicurezza”.

L’Ordine ringrazia le forze dell’ordine e il Nas per l’attività di vigilanza e controllo, invitando i cittadini a verificare sempre che il medico-odontoiatra a cui ci sia affida sia regolarmente iscritto all’albo professionale e a rivolgersi esclusivamente a strutture autorizzate, a tutela della propria salute.