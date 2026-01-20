Emergenza maltempo: Codacons chiede di non riaprire scuole e università senza verifiche di sicurezza

Con l’emergenza maltempo ancora in corso e la chiusura di scuole e università disposta in diverse aree per ragioni di sicurezza, il CODACONS lancia un appello chiaro e responsabile alle istituzioni: gli edifici scolastici e universitari non devono riaprire finché non vi sia la certezza assoluta della loro stabilità e sicurezza.

Le condizioni meteorologiche avverse persistono e, secondo le previsioni, nelle prossime ore il quadro potrebbe ulteriormente peggiorare. In questo contesto, secondo l’associazione, la tutela dell’incolumità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo deve prevalere su qualsiasi esigenza organizzativa o di calendario.

Il CODACONS si rivolge pertanto ai Comuni, alla Regione Siciliana, alle Prefetture competenti e alla Protezione Civile affinché venga attivato con urgenza un coordinamento straordinario, anche attraverso l’istituzione di una task force interistituzionale, per procedere a verifiche preventive e documentate sugli edifici scolastici e universitari prima della ripresa delle attività didattiche.

“In una fase di emergenza ancora in atto – dichiara Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale del CODACONS – meglio un giorno di lezioni in meno che un rischio in più. La sicurezza di studenti e lavoratori della scuola e dell’università deve venire prima di qualsiasi altra esigenza”.

L’associazione sottolinea come sia indispensabile accertare, con la massima prudenza, che le strutture siano pienamente idonee ad accogliere studenti e personale, evitando qualunque rischio connesso a criticità strutturali, infiltrazioni o problemi agli impianti di sicurezza.

Il CODACONS invita infine studenti, famiglie e personale della scuola e dell’università a segnalare eventuali situazioni di criticità, affinché possano essere tempestivamente portate all’attenzione delle autorità competenti.

