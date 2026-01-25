Eccellenza. Spettacolare 2-2 finale per il Niscemi con il Vittoria allo stadio “Pontelongo”: in gol Arquin e Maletic

Solo un pari 2-2 per il Niscemi allo stadio Pontelongo. Contro il forte Vittoria, i gialloverdi niscemesi hanno messo in mostra da subito tanta grinta e carattere ma non sono riusciti a tornare al successo nonostante le ce l’abbiano messa tutta per farlo.

Ospiti in vantaggio poco prima la mezzora con Russotto, ma pronta la replica dei niscemesi che sette minuti più tardi hanno pareggiato con l’ottimo Arquin. Il bomber gialloverde ha dimostrato gran fiuto del gol e carattere non solo nel segnare ma anche nel riuscire a fare da sponda per gli inserimenti dei compagni.

Nella ripresa, nel momento in cui Bojang ha segnato al 54′ la rete del 2-1 la partita è sembrata pendere dalla parte dei padroni di casa niscemesi che hanno legittimato il vantaggio grazie ad alcune belle trame di gioco. Nel finale, tuttavia, la squadra ospite ha dovuto subire la rete del definitivo pari al 76′ ad opera di Maletic che ha permesso al Vittoria di fissare il punteggio sul definitivo 2-2.

Con il pari odierno, Niscemi a quota 26 in classifica, mentre il Vittoria si trova al quarto posto in classifica, ma ad appena un punto dalla prima.