Eccellenza. Niscemi sconfitto dalla Leonzio 3-1: su autorete il gol del momentaneo pari gialloverde

Sconfitta esterna per il Niscemi che, nel girone B del campionato di Eccellenza, ha perso 3-1 contro la Leonzio. Partita subito elettrica con i padroni di casa in vantaggio al 13′ con Picchi, abile al volo a battere il portiere giallo verde. La reazione del Niscemi non s’è fatta comunque attendere ed ha portato al momentaneo pareggio ad opera di Trovato sulla cui punizione Ippolito ha deviato il pallone nella propria porta.

Sull’1-1 la partita è diventata ancor più bella con i padroni di casa che ci hanno provato con Famà al quale ha replicato Tomaino. Nel finale di tempo eurogol per lo stesso Famà in rovesciata a volo con pallone che è finito alle spalle del portiere niscemese.

Nella ripresa il Niscemi ha provato a rimettere il risultato in parità, ma la Leonzio ha tenuto bene ripartendo con l’insidioso Famà. Nel finale terzo gol dei padroni di casa con Diallo che ha trasformato un calcio di rigore chiudendo il confronto sul definitivo 3-1. Per il Niscemi una battuta d’arresto che lo lascia a quota 25, mentre la Leonzio s’è portata a quota 29 in classifica.