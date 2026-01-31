Eccellenza. Il Niscemi in campo nell’anticipo del sabato con il cuore rivolto alla Città e al dramma della frana

E’ stata una settimana davvero particolare per la squadra di calcio del Niscemi che milita nel campionato di Eccellenza. Le notizie legate alla gran tragedia della frana che ha colpito il territorio niscemese lasciando senza casa centinaia di persone, ha fatto il giro d’Italia, d’Europa e del Mondo.

Il Niscemi di capitan Mattia Trovato (nella foto), nonostante ciò, s’è allenato per preparare al meglio la trasferta di sabato 31 gennaio sul campo della Messana a Messina. Un match, quello in programma al “Sorbello” Stadium, che si annuncia oltremodo significativo per i gialloverdi niscemesi.

Quello del Niscemi, infatti, è un ritorno in campo, ma con il cuore rivolto verso la Città e verso il dramma che sta vivendo in queste ore. L’obiettivo è quello di onorare le partite al meglio e di portare in alto il nome di Niscemi.

La squadra s’è detta scossa per quanto accaduto e s’è augurata che tutto possa tornare alla normalità e che possa essere superata questa fase così difficile. In ogni caso, la squadra ha espresso grande vicinanza alla Città, al territorio e ai niscemesi. La partita di sabato prenderà il via alle ore 14,30 e vedrà il Niscemi scendere in campo contro la compagine peloritana in una sfida importante proprio per il momento che la squadra, la città e il territorio stanno vivendo a seguito della frana.