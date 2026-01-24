Eccellenza girone B. Al “Pontelongo” il Niscemi, che non vince da 3 turni, vuol tornare al successo contro il quotato Vittoria

Al Pontelongo di Niscemi, nell’ambito della 19^ giornata del girone B del campionato di Eccellenza, va in scena domenica 25 gennaio alle 15 una sfida parecchio attesa. Di fronte il Niscemi rivelazione di mister Comandatore e il Vittoria, quarta forza del campionato e squadra da prendere con le molle. Un match che promette tanto in termini di emozioni, ma anche di interesse sul piano tecnico tattico e della classifica.

I padroni di casa, che non vincono da tre giornate nelle quali hanno subito due sconfitte e un pareggio, puntano sulla voglia di riscatto da parte di un gruppo che vuole rialzare la testa dopo le prestazioni non particolarmente esaltanti di questi ultimi tempi. Il tecnico dei niscemesi è sicuro che la squadra saprà rispondere in campo con personalità e carattere contro un avversario tosto e tra i meglio attrezzati del girone.

Il Vittoria ha 12 punti in più (37) rispetto alla classifica del Niscemi (25), ma la sfida di domenica è certamente di quelle che intrigano in quanto il Niscemi ha nel suo arco frecce a sufficienza per provare a colpire e ad affondare la corazzata ragusana.