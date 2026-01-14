Due rinforzi dal mercato per la Sancataldese: presi Ezequiel Franchi e Ruis Manolo De Leon

Un argentino e uno spagnolo. Sono i rinforzi che in queste ore ha acquisito la Sancataldese. L’argentino è Ezequiel Franchi (nella foto), attaccante classe 2000. Elemento di sicuro valore, di grande personalità cresciuto in patria con le maglie di Independiente, Quilmes e Lanus, Ezequiel Franchi, è sbarcato in Europa nella stagione 2022/2023. In particolare ha indossato la maglia dello Stanway Rovers FC, club militante nella Serie D inglese. Le sue qualità sia fisiche che realizzative, non sono passate inosservate e, nella stagione successiva, è approdato in Italia, più precisamente nel campionato di Promozione sarda.

La stagione 2023/2024 è da incorniciare con numeri da record. L’attaccante, infatti, ha messo a referto un totale 30 goal con le maglie di Siniscola Montalbo, nella prima parte di stagione, e Alghero, contribuendo alla vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Eccellenza. Proprio nel massimo torneo regionale, il classe 2000 si è confermato decisivo. Nella scorsa stagione si è laureato capocannoniere del torneo sardo realizzando 15 reti guidando il reparto offensivo dell’Ossese. Adesso, dopo la prima parte della stagione nel Messana, arriva a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo verdeamaranto.

Ruis Manolo De Leon

Il rinforzo spagnolo è Ruis Manolo De Leon, centrocampista offensivo spagnolo classe 1999 originario di Madrid. Velocità, tecnica e spiccata vena realizzativa, queste le doti principali del nuovo colpo di mercato in casa verdeamaranto messo a segno dal Ds Meli. L’arrivo di De Leon innalza il livello qualitativo del centrocampo a disposizione di mister Vanzetto. Leon ha già vissuto l’esperienza in terra siciliana con la Jonica squadra di Santa Teresa di Riva, con 13 reti nel campionato di Eccellenza. Un profilo di assoluta qualità, che abbina tecnica e velocità, oltre a notevoli doti atletiche. La Sancataldese potrà contare su un elemento duttile tatticamente, abile a saltare l’uomo e a trovare la porta. Il calciatore arriva dal Messana, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.