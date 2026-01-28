Salute

Ciclone Harry, Sammartino incontra i sindacati e le associazioni di categoria: «Garantiremo risorse certe»

Redazione 1

Mer, 28/01/2026 - 19:41

L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino ha incontrato i sindacati e le associazioni di categoria per fare il punto sui danni causati dal ciclone Harry stamattina nella sede dell’assessorato a Palermo. L’incontro ha avuto l’obiettivo di valutare i danni e definire il metodo di lavoro per supportare le imprese agricole e le comunità colpite.

«Abbiamo fatto il punto della situazione – ha detto Sammartino – in modo da lavorare insieme per trovare soluzioni concrete. Nei prossimi giorni emaneremo un avviso con le linee guida su come effettuare le segnalazioni. Inoltre, di concerto con tutte le organizzazioni, effettueremo sopralluoghi sul territorio. Garantiremo risorse certe e tempi celeri, siamo già al lavoro». 

