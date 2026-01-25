Cent’anni di memoria e passione: Caltanissetta rende omaggio alla maestra Laura Signer

CALTANISSETTA – Un incontro carico di emozione e gratitudine, trasformato in un omaggio collettivo a una vita dedicata alla scuola. Il sindaco Walter Tesauro, insieme all’assessore all’Istruzione Vincenzo Lo Muto, ha fatto visita alla storica maestra nissena Laura Signer, che ha recentemente raggiunto il traguardo dei cento anni.

La visita, durata oltre quaranta minuti, si è svolta in un clima di grande cordialità e ascolto. In segno di affetto e riconoscenza, gli amministratori hanno donato alla maestra un bouquet di rose gialle e rosa, simbolo dell’abbraccio della città a una figura che ha lasciato un segno profondo nella memoria educativa del territorio.



Nel corso dell’incontro, la maestra Laura ha ripercorso con lucidità alcuni passaggi della sua lunga vita. Ha raccontato di quando, appena diciottenne, vinse il concorso magistrale e iniziò a insegnare anche nelle campagne, in un’epoca in cui la scuola richiedeva passione, sacrificio e coraggio. Ha ricordato le sue origini familiari, legate a Messina, e ha condiviso frammenti di una vita vissuta con indipendenza e dedizione.

Una dedizione che si è espressa pienamente nell’insegnamento, ma anche nella sfera familiare. Non avendo formato una famiglia propria, la maestra Laura è stata riferimento costante per i suoi nipoti, seguendone con attenzione e amore le vicende di vita. Ancora oggi conserva un quaderno sempre accanto a sé, dove annota ricordi, nomi ed episodi quotidiani: un gesto semplice che racconta la sua straordinaria cura per la memoria.



Colpisce la chiarezza con cui ricorda i suoi alunni: i nomi, i caratteri, persino il banco occupato in classe. Un patrimonio di ricordi che testimonia quanto la scuola sia stata il centro della sua esistenza. Il suo metodo educativo, improntato a non lasciare indietro nessuno e a unire dolcezza e autorevolezza, ha contribuito a formare generazioni di cittadini, molti dei quali oggi impegnati in diversi ambiti professionali e sociali.

«La maestra Signer è un esempio altissimo di educazione e di servizio alla comunità – ha sottolineato il sindaco Tesauro –. In lei ritroviamo i valori di una scuola che ha saputo costruire coscienze, oltre che competenze».

Anche l’assessore Lo Muto ha evidenziato il valore simbolico dell’incontro: «La sua storia ci ricorda che l’istruzione è prima di tutto relazione, attenzione e responsabilità verso ogni bambino. Un’eredità che appartiene a tutta Caltanissetta».



Lucida, curiosa, animata da una profonda fede e da un autentico amore per la vita, la maestra Laura Signer continua a essere testimone viva di un secolo di storia educativa. La visita istituzionale si è così trasformata in un momento di ascolto e condivisione, nel segno di un riconoscimento sincero a una donna che ha fatto della scuola una missione e dell’educazione un atto quotidiano di passione.