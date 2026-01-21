Caltanissetta. Visite ispettive negli istituti scolastici della Città. L’assessore Lo Muto: “Nessuna lesione strutturale o danni specifici; rilevati solo 2 disservizi temporanei prontamente risolti”

CALTANISSETTA. Nella mattinata odierna, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Ing. Lo Muto, ha effettuato una serie di visite ispettive presso gli istituti comprensivi della città. Tali verifiche fanno seguito ai sopralluoghi esterni eseguiti nella giornata di ieri, i quali non avevano evidenziato criticità di rilievo.

​Dal confronto diretto tra l’Amministrazione e i Dirigenti Scolastici non sono emerse lesioni strutturali o danni specifici ai plessi. Si segnalano unicamente un disservizio temporaneo presso la scuola primaria “Lombardo Radice”, dove una dispersione elettrica ha causato l’interruzione dell’energia in un’ala dell’edificio e dei rami caduti davanti il plesso Pietro Leone prontamente rimossi.

Il guasto elettrico è stato prontamente risolto grazie al tempestivo intervento dell’Ufficio Tecnico, nelle persone del Geom. Nicola Buffone, dell’Arch. Lirio Riggi e dell’Ing. Gregory Riggi, sotto il coordinamento del Dirigente, Ing. Giuseppe Tomasella.

​Si conferma, inoltre, il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento. Come dichiarato dall’Assessore, il monitoraggio del patrimonio immobiliare comunale è costante e capillare. Il dialogo quotidiano con le istituzioni scolastiche resta una priorità assoluta per l’Amministrazione, impegnata a garantire ambienti sicuri e confortevoli e a intervenire con solerzia sulle criticità strutturali esistenti.​

