Caltanissetta, ville pubbliche chiuse al pubblico fino al 25 gennaio

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che fino a domenica 25 gennaio 2026 le ville pubbliche resteranno chiuse al pubblico.Il temporaneo divieto di accesso alle aree verdi è dovuto al mancato rinnovo dei contratti del personale di custodia.“Comprendiamo le necessità dei cittadini di poter fruire delle aree comunali, soprattutto quelle dove si trovano parco giochi per bambini o aree di sgambamento dei cani – ha spiegato l’assessore alla Cura e manutenzione del Verde Pubblico Marcello Mirisola -. Abbiamo, però, ritenuto opportuno inibire l’accesso alle ville per evitare eventuali danneggiamenti o atti di vandalismo che potrebbero avvenire soprattutto di sera o nelle ore notturne”.L’accesso alle ville tornerà disponibile da lunedì 26 gennaio 2026.