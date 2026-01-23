Salute

Caltanissetta, ville pubbliche chiuse al pubblico fino al 25 gennaio

Redazione 3

Caltanissetta, ville pubbliche chiuse al pubblico fino al 25 gennaio

Ven, 23/01/2026 - 11:13

Condividi su:

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che fino a domenica 25 gennaio 2026 le ville pubbliche resteranno chiuse al pubblico.Il temporaneo divieto di accesso alle aree verdi è dovuto al mancato rinnovo dei contratti del personale di custodia.“Comprendiamo le necessità dei cittadini di poter fruire delle aree comunali, soprattutto quelle dove si trovano parco giochi per bambini o aree di sgambamento dei cani – ha spiegato l’assessore alla Cura e manutenzione del Verde Pubblico Marcello Mirisola -. Abbiamo, però, ritenuto opportuno inibire l’accesso alle ville per evitare eventuali danneggiamenti o atti di vandalismo che potrebbero avvenire soprattutto di sera o nelle ore notturne”.L’accesso alle ville tornerà disponibile da lunedì 26 gennaio 2026.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta