Caltanissetta, un esordio che parla al cuore: il 15enne nisseno Mhadì trasforma il bullismo in musica con il brano “Ora guardami”

Caltanissetta – A soli quindici anni, Mattia Di Tullio, in arte Mhadì, fa il suo debutto nel panorama musicale con un brano intenso e autobiografico dal titolo “Ora guardami”. Una canzone che non è solo musica, ma un vero e proprio racconto di vita, uno sfogo personale e un messaggio di speranza per chi ha vissuto esperienze simili. Il giovane artista nisseno ha scritto il testo della canzone attingendo alla propria storia. Il suo carattere gentile e riservato lo ha purtroppo reso vittima di episodi di bullismo, una realtà dolorosa che inizialmente lo ha profondamente segnato. Ma proprio da quel dolore è nata una forza nuova: la musica. La scoperta della scrittura come valvola di sfogo ha rappresentato per Mattia un punto di svolta. Guidato dal produttore Corrado Sillitti (CS Production Studio di Caltanissetta), il suo testo ha preso forma, diventando un brano completo, emotivamente potente e autentico. “Ora guardami” è il simbolo di una rinascita, il racconto di un ragazzo che ha scelto di rispondere alla sofferenza con la creatività, trasformando le ferite in parole e note. Il progetto rappresenta un primo passo importante nel percorso artistico di Mhadì, che con coraggio ha deciso di esporsi, condividendo una parte intima della sua esperienza. Il messaggio è chiaro: il bullismo si può combattere anche con la voce, con l’arte, con la capacità di raccontarsi. Che questo sia solo l’inizio di un cammino musicale promettente e di una crescita personale ancora tutta da scrivere.Il brano “Ora guardami” è disponibile su tutti i digital stores e, gratuitamente, su YouTube al seguente link: https://youtu.be/2ejc97fqhbI