Caltanissetta. Truffa del finto appartenente alle Forze dell’Ordine: appello della Questura alla massima attenzione verso anziani e persone fragili

CALTANISSETTA. Truffa del finto appartenente alle Forze dell’Ordine, la Questura di Caltanissetta invita a prestare la massima attenzione ai propri anziani e alle persone più fragili. Nei mesi scorsi diversi truffatori sono stati arrestati e denunciati nella nostra provincia dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri e, in alcuni casi, è stata recuperata anche la refurtiva.

Ma, purtroppo, i truffatori sono sempre in agguato: contattano una persona anziana al telefono, riferendole che il proprio figlio è stato coinvolto in un grave incidente o è stato arrestato. Per riparare a danni maggiori chiedono il versamento urgente di soldi o preziosi, senza dare il tempo alla vittima di riflettere, mentre un finto appartenente alle Forze dell’Ordine si presenta alla porta di casa per ritirare il bottino.

La Polizia di Stato, da anni impegnata nella campagna contro le truffe agli anziani e alle categorie fragili, ha realizzato un pieghevole divulgativo contro l’odioso fenomeno. Il suo contenuto va diffuso e condiviso. In ogni caso, la stessa Polizia mette in guardia e raccomanda di avvisare anziani, parenti o amici di propria conoscenza!