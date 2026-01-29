Caltanissetta, “Stop alle bombe sui civili”: il Comune aderisce alla Giornata nazionale illuminando di blu la Fontana del Tritone

Il Comune di Caltanissetta partecipa alla Giornata nazionale delle vittime, civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che, come previsto dalla legge 25 gennaio 2017 n. 9, si celebra il 1° febbraio di ogni anno per mantenere viva la memoria dei conflitti del passato ma anche per richiamare l’attenzione sulle sofferenze che patiscono i civili coinvolti nei conflitti armati in tutto il mondo, chiedere il rispetto e l’estensione delle convenzioni internazionali che li proteggono, e promuovere la cultura della pace incoraggiando le istituzioni a una risoluzione diplomatica dei conflitti

Il contesto attuale è drammatico: sono in corso 31 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale. A distanza di ottant’anni, i dati restano allarmanti: oltre il 90% delle vittime sono civili, nonostante il Diritto internazionale umanitario stabilisca esplicitamente che essi non possano essere considerati un obiettivo militare. Il rispetto delle norme esistenti sarebbe di per sé sufficiente ad arginare le sofferenze; tuttavia, queste vengono costantemente violate dalle parti in conflitto.

In questo drammatico contesto, il Comune di Caltanissetta, insieme alle principali istituzioni centrali, alle Regioni e a numerosi altri Comuni italiani, raccoglie l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ad aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”.

Per l’occasione, nella serata del 1° febbraio verrà illuminata di blu la fontana del Tritone, un gesto simbolico che vuole essere un appello alla comunità internazionale per garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale e la protezione dei civili.

Unendosi simbolicamente a questa campagna, l’amministrazione riafferma il valore della pace e della solidarietà, e lancia un appello per fermare la violenza sui più vulnerabili: i civili coinvolti nei conflitti armati.

Per approfondire il tema delle vittime civili di guerra è possibile consultare il sito ufficiale www.anvcg.it e i canali social dell’Associazione.