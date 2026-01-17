Caltanissetta. Salvatore Montagna, tesserato Ugl, eletto Rsl nella società Ksm

CALTANISSETTA. Ugl sicurezza civile cresce nelle aree di Caltanissetta ed Enna. E’ stato eletto Rls nella società Ksm, un tesserato Ugl, Salvatore Montagna.

“Il nostro lavoro porta i frutti attesi e tanti lavoratori del settore riconoscono il ruolo di Ugl sicurezza civile – spiega il segretario Massimiliano Sollami – i territori di Caltanissetta ed Enna sono prioritari per la nostra rappresentanza e l’Ugl è sempre più presente in tante società del settore sicurezza civile, a partire da quelle di vigilanza privata”.