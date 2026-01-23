Caltanissetta. Realizzato dal Comando di Polizia Locale del Comune il calendario 2026 con 12 scatti su attività a tutela dei cittadini

CALTANISSETTA. Il Comando di Polizia Locale del Comune di Caltanissetta ha realizzato il calendario del 2026. Si tratta di 12 scatti che raccontano le attività svolte dal corpo di Polizia e i servizi svolti a tutela dei cittadini. “Caltanissetta 2.0 è il tema che abbiamo voluto imprimere a questo progetto che racconta i servizi svolti in tutto il Comando di Polizia Locale – ha spiegato il Dirigente Comandante della Polizia Municipale, Colonnello Dott. Raffaele Campanella -. Una visione innovativa e in linea con le attuali esigenze del territorio”.

Il Comandante, insediato lo scorso 15 settembre 2025, nel delineare le linee guida della propria azione, ha evidenziato come l’obiettivo principale della Polizia Locale debba essere quello di assicurare un servizio di qualità, riducendo in modo significativo i tempi che intercorrono tra le segnalazioni dei cittadini e l’intervento degli operatori sul territorio. Particolare rilievo viene attribuito al servizio di polizia stradale che deve rappresentare una priorità strategica per garantire un più elevato livello di sicurezza e tutela della circolazione nella Città di Caltanissetta a beneficio di tutti gli utenti della strada.

“Questo primo calendario – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Marcello Mirisola – nasce dalla volontà di far conoscere meglio la Polizia Municipale, di darle una veste nuova e di rafforzare il legame con la comunità. Spesso i cittadini vedono solo una parte del lavoro svolto, ma le attività della PM sono numerose, complesse e fondamentali per la vita quotidiana della città, un lavoro spesso silenzioso, ma costante, che merita di essere valorizzato. Con questa iniziativa abbiamo voluto raccontare, anche attraverso le immagini, l’impegno silenzioso e costante di donne e uomini che ogni giorno operano al servizio della città, rafforzando il rapporto di fiducia e di vicinanza tra la Polizia Locale e i cittadini, elemento fondamentale per una comunità più sicura e consapevole”.

Nel calendario, sono immortalati momenti di ordinaria attività quale quella svolta per il servizio scolastico, il controllo del territorio, i rilievi tecnici o amministrativi, il salvataggio animali, la monitorazione della videosorveglianza urbana, della tutela ambientale, dei controlli annonari e della micromobilità.

Il Dirigente Comandante della Polizia Municipale, Raffaele Campanella, è responsabile della direzione generale del coordinamento del Corpo e dell’attuazione degli indirizzi amministrativi e operativi. Ciascun servizio, inoltre, è coordinato da un Commissario di Polizia Municipale che ne garantisce l’efficienza operativa e il corretto svolgimento delle attività istituzionali. Gli Ufficiali di Polizia Municipale sono la Commissaria Sara Calandra, il Commissario Massimo Mastrosimone, il Commissario Giuseppe Talluto, il Commissario Oscar Campione e la Commissaria Valentina Conti.

La Polizia Locale svolge un ruolo prioritario per il cittadino assicurando il controllo e repressione di illeciti penali e amministrativi attraverso pattugliamenti mirati, le verifiche per assicurare il rispetto del codice della strada anche con l’utilizzo di specifica strumentazione per la raccolta di prove oggettive in caso di incidenti stradali o l’etilometro per la verifica delle condizioni psicofisiche dei soggetti coinvolti.

Ciò che ne deriva è un importante punto di raccordo con il cittadino contribuendo, con la sua presenza e la sua attività, a incrementare la fiducia delle persone e rafforzare i principi di legalità civica ed economica. Per segnalazioni è possibile contattare la centrale operativa del Comando di Polizia Locale al numero 093474600