Caltanissetta. Quattro giorni di festeggiamenti in onore di San Biagio con momenti di spiritualità e fraternità

CALTANISSETTA. Quest’anno la festa di San Biagio sarà celebrata con particolare solennità nella parrocchia a lui dedicata a Caltanissetta: ci saranno quattro giorni in cui si alterneranno momenti di spiritualità e di fraternità per tutta la comunità parrocchiale e per i devoti al santo.

Sabato 31 gennaio alle 16,15 ci sarà un incontro con il maestro Salvatore Siina, autore di “Favole, fiabe e storie”, con merenda e giochi per i ragazzi del catechismo. Alle ore 18.00 verrà celebrata la S. Messa con l’offerta del pane da parte della categoria Panificatori, Pasticceri e Cuochi della Real Maestranza.

Domenica 1° febbraio la S. Messa delle 18.00 sarà presieduta dal Vescovo Mons. Mario Russotto e si concluderà con la benedizione della nuova statua di San Biagio, offerta alla parrocchia dalla famiglia di Gaetano e Maria Concetta Angilella.

L’opera riprende in parte le fattezze della statua del Biangardi conservata presso la chiesa san Sebastiano, ma trasformata dalle mani dell’artista mussumelese Cettina Sola.

Lunedì 2 febbraio, festa della presentazione del Signore, ci sarà una gara di torte tra i parrocchiani – valutate da importanti pasticcieri nisseni, coordinati da Davide Miracolini – e la S. Messa presieduta da padre Calogero Panepinto con la benedizione finale delle tradizionali “cuddrureddre”. Seguirà la proiezione del cortometraggio “Il respiro di Biagio”, realizzato dal Gruppo Giovani della parrocchia con la regia di Angelica Cusenza, e un momento di fraternità.

Infine, martedì 3 febbraio memoria di San Biagio, le messe saranno celebrate alle 10.00, alle 17.00 e alle ore 19.00 (quest’ultima presieduta da mons. Onofrio Castelli, vicario generale). Dopo ogni celebrazione ci sarà la benedizione della gola, di cui San Biagio è il protettore.