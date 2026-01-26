Salute

Caltanissetta. Parco Robinson resterà chiuso al pubblico ancora per qualche giorno

Lun, 26/01/2026 - 16:38

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha inteso avvisare la cittadinanza che Parco Robinson, in via A. De Amicis, a differenza delle altre ville comunali, resterà chiuso al pubblico ancora per qualche giorno.

Il maltempo che si è abbattuto la scorsa settimana in Città ha causato nell’area verde evidenti criticità che potrebbero mettere a rischio la pubblica incolumità dei fruitori.

In questi giorni verranno effettuati gli interventi necessari a rimettere in sicurezza il sito e consentirne la riapertura. Dal Comune è stato fatto sapere che i cittadini saranno informati sugli sviluppi dei controlli e sulle tempistiche della riapertura.

