Caltanissetta. Parco Robinson resterà chiuso al pubblico ancora per qualche giorno

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha inteso avvisare la cittadinanza che Parco Robinson, in via A. De Amicis, a differenza delle altre ville comunali, resterà chiuso al pubblico ancora per qualche giorno.

Il maltempo che si è abbattuto la scorsa settimana in Città ha causato nell’area verde evidenti criticità che potrebbero mettere a rischio la pubblica incolumità dei fruitori.



In questi giorni verranno effettuati gli interventi necessari a rimettere in sicurezza il sito e consentirne la riapertura. Dal Comune è stato fatto sapere che i cittadini saranno informati sugli sviluppi dei controlli e sulle tempistiche della riapertura.