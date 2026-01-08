Caltanissetta, Movimento Cristiano Lavoratori: inaugurata la nuova sede provinciale

Inaugurata la nuova sede provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltanissetta. L’evento, che si è tenuto al civico 50 del centralissimo Viale Conte Testasecca, ha rappresentato molto più di un semplice momento istituzionale: è stata una vera e propria festa di comunità, partecipazione e impegno sociale, davanti a numerosi ospiti, amici e rappresentanti del mondo associativo e del Terzo Settore.



Un risultato che premia il lavoro di squadra e il nuovo protagonismo di MCL sul territorio, reso possibile dall’instancabile azione di Gianluca Nicastro (Consigliere Generale MCL) e di Eva Salemi (Responsabile del Dipartimento Regionale “Terzo Settore e Fiscalità”, nonché presidente del locale Circolo MCL Santa Lucia).

Da sottolineare la storica e preziosa presenza di Maria Teresa Fonti, che dal 1963 è un fondamentale riferimento umano e professionale, nonché degli storici operatori di patronato Gabriella Baia e Fabio Lacagnina.

Don Salvatore Lo Vetere, che ha sempre sostenuto con benevolenza il percorso del Movimento, ha benedetto i locali.



Enzo Sardo (Presidente del Consiglio Regionale MCL), accompagnato da Gaspare Piscopo, ha portato il caloroso abbraccio di tutto il Movimento siciliano.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai membri del Consiglio Direttivo Provinciale, che sin dal Congresso Provinciale hanno condiviso con passione e competenza il nuovo corso di MCL Caltanissetta.

La nuova sede di viale Conte Testasecca n° 50 diventa oggi un punto di riferimento ancora più stabile e accessibile per la Città: un polo di servizi, solidarietà e partecipazione, attraverso i principali enti di servizio MCL:

– assistenza sociale integrata per lavoratori, pensionati, disoccupati, famiglie e persone fragili, tramite il Patronato SIAS;

– supporto qualificato e accessibile in ambito fiscale e tributario, attraverso il CAF MCL (dichiarazioni dei redditi, ISEE, IMU, assistenza per bonus e agevolazioni fiscali);

– tutela e valorizzazione del mondo dei pensionati, mediante la Federazione Italiana Autonomi Pensionati (FIAP);

– impegno sociale, finalizzato alla crescita personale, civica e professionale dei giovani, attraverso i progetti di Servizio Civile Universale;

– promozione del volontariato e di iniziative di coesione sociale a sostegno delle fragilità e per il rafforzamento del tessuto comunitario.

Come sottolineato dal Presidente Regionale MCL Sicilia, Giorgio D’Antoni, che ha mandato i propri saluti, l’équipe MCL di Caltanissetta si distingue ormai da tanti anni per professionalità e competenza, rappresentando un contesto significativo che va oltre i confini territoriali.

La nuova sede non è soltanto un luogo fisico, ma un segno concreto di vicinanza, ascolto e servizio, aperto alla Città per una Amministrazione condivisa; pronta ad accogliere chiunque cerchi diritti, opportunità e partecipazione attiva alla vita sociale.