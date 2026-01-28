Caltanissetta, migranti. Cp Cgil, Cisl Fp e Flaica Cub chiedono incontro in Prefettura per affrontare criticità al Cpr di Pian del Lago

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di FP CGIL CL (Pagaria); CISL-FP TER.CL (Dell’Utri ); Flaica CUB Prov.le (Gangi) che chiedono incontro in Prefettura segnalando criticità all’interno del Cpr di Pian del Lago.

“Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e FLAICA CUB chiedono un incontro urgente alla Prefettura, al Servizio Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, in qualità di Stazione Appaltante, e autorità competenti per affrontare le gravi criticità in atto presso il CPA (CARA) di Pian del Lago, che incidono sulle condizioni di accoglienza, sulla sicurezza e sull’occupazione.

Secondo i sindacati, come si legge in una nota, “La riduzione delle presenze nel centro, legata ai lavori di manutenzione dei servizi igienici in attesa di interventi strutturali, ha fatto scendere il numero degli ospiti a circa 280 unità, al di sotto della soglia minima di 300 prevista dal D.M. vigente. “Una condizione – spiegano – che ha già prodotto una rimodulazione dei turni e un concreto taglio delle ore lavorative per parte del personale, con pesanti ricadute retributive”.

Preoccupazione viene espressa anche in relazione alla nuova gara d’appalto per la gestione del CPA, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 16 gennaio scorso. I sindacati chiedono particolare attenzione alla gestione del personale e all’applicazione della clausola sociale, ritenendo indispensabile un confronto preventivo per evitare ulteriori ricadute negative sull’occupazione e sulla continuità lavorativa.

“Un prolungato blocco delle nuove accoglienze – avvertono le OO.SS. – rischia di produrre conseguenze rilevanti sia sul piano gestionale sia su quello occupazionale”, con effetti negativi anche per i lavoratori della GAM Ristorazione, a causa della riduzione del numero dei pasti da produrre.

Inoltre visti i ripetuti infortuni a carico dei lavoratori la FP CGIL, CISL FP e FLAICA CUB denunciano inoltre gravi carenze in materia di sicurezza e manutenzione, a partire dall’illuminazione interna ed esterna della struttura, dove risultano funzionanti solo pochi punti luce su decine installate, fino al cancello automatico principale del CDI, guasto da anni e ancora manovrato manualmente, con evidenti rischi per la sicurezza dei lavoratori.

FP CGIL, CISL FP e FLAICA CUB si dichiarano disponibili a un incontro nel più breve tempo possibile per individuare soluzioni condivise e immediate. FP CGIL CL -Pagaria; CISL-FP TER.CL – Dell’Utri ; Flaica CUB Prov.le – Gangi