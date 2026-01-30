Caltanissetta. Lions Club e volontari del Servizio Civile all’Archivio di Stato per cercare materiale sull’ottocentesca Ghigliottina

CALTANISSETTA. Il past president Lions Club Caltanissetta Davide Vassallo e i volontari del Servizio Civile del Comune di Caltanissetta Alberto Catanese e Martina Falzone questa mattina si sono recati all’Archivio di Stato di Caltanissetta per cercare nuovo e ulteriore materiale informativo relativo alla Ghigliottina che veniva utilizzata a Caltanissetta.

La macchina per l’esecuzione di condanne capitali risalente agli inizi del 1800, di proprietà del Comune di Caltanissetta, dopo il parere favorevole della Sovrintendente dei Beni Culturali di Caltanissetta Daniela Vullo, è stata recuperata e restaurata dal Lions Club di Caltanissetta e, come disposto dall’Assessore alla Cultura Giovanna Candura nei prossimi mesi verrà collocata in idoneo ambiente comunale per renderla fruibile al pubblico.

L’indagine che si sta effettuando è propedeutica all’individuazione di materiale informativo per la realizzazione di pannelli esplicativi che saranno collocati nella sala che ospiterà il dispositivo storico per l’esecuzione della pena di morte e permetteranno di contestualizzarlo e far conoscere meglio il suo reale utilizzo nel contesto locale.

