Salute

Caltanissetta. L’augurio della Questura al neo agente di Polizia Franco Simonetti, figlio di Lorenzo, vice sovrintendente

Mer, 21/01/2026 - 16:28

CALTANISSETTA. Una gran bella notizia per la Questura di Caltanissetta. Tra i 362 nuovi Agenti di Polizia in prova del 231° Corso che hanno giurato venerdì scorso alla Scuola della Polizia di Stato di Alessandria, c’era anche Franco Simonetti, figlio del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Lorenzo, in servizio alla Questura di Caltanissetta.

A Franco è arrivato l’augurio della Questura nissena affinché il neo agente possa svolgere il proprio servizio con grande professionalità e alto senso di responsabilità.

