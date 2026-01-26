Caltanissetta. La Croce Rossa Italiana organizza corso di primo soccorso rivolto alle aziende

CALTANISSETTA. Si svolgerà nella date del 5 e 6 febbraio 2025 in modalità mista tra On Line e presenza per le parti pratiche presso il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ODV di sito in Via Xiboli, 345 un Corso di Primo Soccorso Aziendale 81/08 e DM 388, per le aziende cat. B/C, per la popolazione e le scuole che consentono ai lavoratori incaricati di svolgere nei luoghi di lavoro, la mansione di Addetto al Primo Soccorso Aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e DM 388/03.

Durante il corso saranno trattate le procedure per gli addetti al Primo Soccorso volte a favorire le prime manovre di aiuto ed assistenza sia chi ha accusato un malore od ha subito un infortunio. Il corso avrà la durata di 12 ore complessive, al superamento del quale sarà rilasciato l’attestato e sarà fornito il materiale didattico.

L’educazione sanitaria, la prevenzione primaria, l’insegnamento delle misure di primo soccorso rappresentano una delle mission fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Il primo soccorso – spiega Santina Sonia Bognanni Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta – consiste in una serie di manovre o più semplicemente delle fasi che devono essere applicate nel caso una persona abbia un malore o/e un incidente.

Sono poche e semplici norme/regole che consentono spesso di preservare la vita di un infortunato o comunque di migliorarne le condizioni generali o evitarne il peggioramento. Le tecniche di primo soccorso e rianimazione dovrebbero far parte della conoscenza di tutti perché il saper fare in attesa dei soccorsi è fondamentale per garantire la Vita e la futura Qualità di vita alla vittima di un incidente o di un malore.

Le squadre di primo soccorso aziendale, dovranno affrontare eventuali malori o infortuni in azienda (ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, alunni, ecc.), secondo le procedure (contenute nel piano di emergenza). Per ogni informazione e per le iscrizioni è necessario inviare una email a caltanissetta@cri.it ;