Caltanissetta. Incontro della 2^ Commissione consiliare con l’Anas per viadotto San Giuliano, via Borremans e frana in contrada La Spia

CALTANISSETTA. La seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere arch. Fabrizio Di Dio, ha ricevuto i dirigenti ANAS per acquisire informazioni relative:

– alla ricostruzione del viadotto San Giuliano demolito perchè pericolante,

-al completamento dei lavori di ristrutturazione di via Borremans,

– al consolidamento della frana di contrada La Spia.

Per il viadotto San Giuliano è stata confermato il finanziamento di poco più di 72 milioni di euro e la possibilità di eseguire la gara d’appalto entro marzo 2026 con l’inizio dei lavori entro il 2026 per una durata di tre anni.

In merito al ripristino della circonvallazione di contrada La Spia, per il quale c’è un impegno di spesa di 2.8 milioni di euro, per opere di compensazione ambientale e per il consolidamento della frana, è necessario un finanziamento aggiuntivo di circa 7 milioni di euro.

“È un nostro impegno – ha dichiarato il presidente Di Dio -, promuovere un tavolo tecnico con l’assessore al ramo e il dirigente della direzione competente, per acquisire un indirizzo ufficiale al fine di dare seguito al ripristino della circonvallazione , un tratto di strada che permetterebbe un facile collegamento per chi viene da fuori con il centro storico cittadino e la zona commerciale di via Santo Spirito”.