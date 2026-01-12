Caltanissetta. In Conferenza dei Capigruppo convocato il Consiglio comunale per il 14 gennaio; tra i punti c’è la surroga di Marcello Mirisola

CALTANISSETTA. La Conferenza dei Capigruppo ha deliberato all’unanimità la convocazione del Consiglio comunale per mercoledì 14 gennaio alle ore 18.00 con all’ordine del giorno la surroga del consigliere comunale Marcello Mirisola, attualmente assessore, con Laura Naselli, prima dei non eletti della lista di appartenenza.

La convocazione si inserisce nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed è finalizzata a ristabilire tempestivamente il plenum dell’assemblea consiliare, assicurando la piena funzionalità e la corretta composizione dell’organo rappresentativo.

La surroga del consigliere Mirisola comporta la sostituzione dell’ultimo consigliere comunale titolare di doppia carica, completando così il percorso già intrapreso dai consiglieri Petrantoni, Lo Muto e Del Popolo.

In merito, il Presidente del Consiglio comunale ha dichiarato: <La decisione assunta all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo testimonia il senso di responsabilità istituzionale di tutte le forze politiche. La surroga rappresenta un atto dovuto e necessario avviato con le precedenti dimissioni per garantire il pieno esercizio delle funzioni del Consiglio comunale, nel rispetto della normativa che obbliga alla tempestività e dei principi di trasparenza rappresentatività democratica».