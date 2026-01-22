Caltanissetta. Il Rotary Club ha accolto giovane studentessa nell’ambito del progetto Scambio Giovani del Rotary International

Il Rotary Club di Caltanissetta, sotto la guida della presidente Ivana Guarneri, è felice e orgoglioso di dare il benvenuto a Oyo Jeme, giovane studentessa inbound del Progetto Scambio Giovani del Rotary International, che vivrà con noi i prossimi 12 mesi.

Oyo è arrivata dal Sud Africa il 16 gennaio 2026 e ad accoglierla all’aeroporto di Catania erano presenti il delegato del Progetto Scambio Giovani del Rotary Club di Caltanissetta, Giacomo Locurto, e la presidente incoming Irene Collerone, insieme a loro anche Gabriella Barbu, inbound ospite del nostro club proveniente dalla Norvegia, e numerose altre ragazze e ragazzi inbound dei Rotary Club siciliani accompagnati dal presidente della commissione distrettuale Programma Scambio Giovani del Distretto 2110 Sicilia e Malta Giuseppe Piccione.

“Il Rotary Club di Caltanissetta accoglie Oyo con grande entusiasmo. Una ragazza solare, curiosa, amante dell’arte, appassionata di scacchi e ricca di tanti altri interessi che avremo il piacere di scoprire nel corso di questo anno di condivisione e amicizia.Benvenuta Oyo nella nostra comunità rotariana e nella nostra città: che questo sia un anno indimenticabile per tutti noi!”