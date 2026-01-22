Caltanissetta. Il Questore in visita al Commissariato di Gela

CALTANISSETTA. Il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, incontrando il Dirigente, Vice Questore della Polizia di Stato Emanuele Giunta, i Funzionari, il personale e gli appartenenti alla locale sezione ANPS. Nell’occasione, il dr. Giambra ha ringraziato tutto il personale per il quotidiano impegno profuso nelle molteplici attività svolte al servizio della collettività gelese.

Il Questore, in occasione della sua presenza a Gela, ha incontrato anche il Sindaco Terenziano Di Stefano e, presso il Palazzo di Giustizia, il Presidente del Tribunale Roberto Riggio e il Procuratore della Repubblica Salvatore Vella.