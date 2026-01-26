Caltanissetta, il consigliere Calogero Palermo: “Quando una comunità smette di arrabbiarsi di fronte a certe notizie, smette anche di difendere la propria dignità”

“Una riflessione che brucia più delle notizie. Le notizie di questi giorni che riguardano l’onorevole Mancuso, con il loro carico di accuse di corruzione e frode, stanno facendo emergere qualcosa che va oltre il singolo caso giudiziario. Al di là delle responsabilità personali, che spetterà alla magistratura accertare, colpisce soprattutto il clima che si respira intorno a queste vicende: un misto di rassegnazione, cinismo e, in alcuni casi, inquietante connivenza.” Così in una nota il consigliere comunale di Caltanissetta, Calogero Palermo.

“Ci si aspetterebbe indignazione, domande scomode, pretese di chiarezza – prosegue -. Invece, una parte della politica e ahimè dei cittadini sembra reagire con un’alzata di spalle, come se tutto fosse normale, inevitabile, persino giustificabile. C’è chi minimizza, chi ironizza, chi arriva a difendere a prescindere, non tanto per convinzione quanto per stanchezza o per appartenenza cieca. È il segno di un menefreghismo che non nasce dal nulla, ma da anni di delusioni, scandali ripetuti e promesse tradite. Quando tutto sembra marcio, nulla scandalizza più davvero.Eppure questo atteggiamento ha un prezzo altissimo.”

Il consigliere Palermo continua: “L’assuefazione al malaffare è forse più pericolosa del malaffare stesso, perché lo rende stabile, accettabile, quasi parte del paesaggio. Il delirio sta proprio qui: nel trasformare l’eccezione in regola, l’abuso in furbizia, la corruzione in una colpa “comprensibile”. In questo corto circuito morale si perde il senso del bene comune e si smarrisce l’idea stessa di responsabilità pubblica.”

“Non indignarsi non significa essere più lucidi o disincantati; spesso significa aver rinunciato a pretendere di meglio – continua ancora -. E quando una comunità smette di arrabbiarsi di fronte a certe notizie, smette anche di difendere la propria dignità. Forse la vera emergenza di questi giorni non è solo ciò che leggiamo nei titoli dei giornali, ma il silenzio, o peggio l’indifferenza complice, che li accompagna – conclude -. Perché una democrazia non si logora soltanto con la corruzione di chi governa, ma anche con l’abitudine di chi guarda e pensa che, in fondo, “sia sempre stato così”.”