Caltanissetta. Il Club Rotary donerà il ricavato della vendita degli abbonamenti del Cineforum “AlteriAmoCi” a popolazioni colpite dal ciclone Harry

CALTANISSETTA. Il Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta, Sergio Malizia, con un messaggio di cui si riporta, qui di seguito, un breve stralcio, ha invitato tutti i club ad agire con prontezza e ferma determinazione nel soccorrere le comunità coinvolte dal ciclone Harry.

“….È in circostanze come queste che i valori fondanti del Rotary – servizio, solidarietà e attenzione ai bisogni del territorio – ci chiamano ad agire con prontezza e determinazione, e che il nostro motto “Uniti per fare del bene” deve tradursi in un impegno fattivo e responsabile….”

La Presidente del Club Rotary Caltanissetta, Ivana Guarneri, ha immediatamente esteso l’invito a partecipare, già da domani 29 Gennaio, alla quarta edizione del Cineforum “AlteriAmoCi” e donerà in favore della raccolta fondi, organizzata dal distretto 2110 a sostegno della popolazione colpita dal ciclone Harry, l’intero ricavato dalla vendita degli abbonamenti comprensivo anche dell’importo destinato all’affitto della sala cinematografica del Teatro Rosso di San Secondo Palazzo Moncada, che il socio rotariano Michele Mandalà ha generosamente donato. L’invito é dunque rivolto a tutti coloro che vorranno partecipare a questa raccolta fondi straordinaria dando un segno concreto di vicinanza e solidarietà.