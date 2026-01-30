Salute

Caltanissetta. Il 7 febbraio a Palazzo Moncada la Cgil propone la prima iniziativa per il “No contro il Referendum sulla Giustizia

Redazione 1

Caltanissetta. Il 7 febbraio a Palazzo Moncada la Cgil propone la prima iniziativa per il “No contro il Referendum sulla Giustizia

Ven, 30/01/2026 - 14:50

Condividi su:

CALTANISSETTA. A Caltanissetta la prima iniziativa pubblica per il NO  contro il Referendum sulla giustizia. Sabato 7 Febbraio 2026  dalle ore 16.00 presso la Sala degli Oratori di palazzo Moncada  la CGL di Caltanissetta ha promosso un momento  di riflessione civile sul futuro del sistema giudiziario italiano.

 L’iniziativa, come sottolineato dalla segretaria provinciale Rosanna Moncada, si pone l’obiettivo di fare chiarezza sul Referendum sulla giustizia che  travolge la nostra Costituzione mettendo a rischio l’autonomia della Magistratura compromettendo anche l’equilibrio tra  i poteri dello Stato.

I cittadini dovranno arrivare al voto consapevoli , ed è per questo  nostro dovere spiegare il perché del NO  con rigore e passione civile. L’evento è a ingresso libero . La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta