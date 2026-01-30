Caltanissetta. Il 7 febbraio a Palazzo Moncada la Cgil propone la prima iniziativa per il “No contro il Referendum sulla Giustizia

CALTANISSETTA. A Caltanissetta la prima iniziativa pubblica per il NO contro il Referendum sulla giustizia. Sabato 7 Febbraio 2026 dalle ore 16.00 presso la Sala degli Oratori di palazzo Moncada la CGL di Caltanissetta ha promosso un momento di riflessione civile sul futuro del sistema giudiziario italiano.

L’iniziativa, come sottolineato dalla segretaria provinciale Rosanna Moncada, si pone l’obiettivo di fare chiarezza sul Referendum sulla giustizia che travolge la nostra Costituzione mettendo a rischio l’autonomia della Magistratura compromettendo anche l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

I cittadini dovranno arrivare al voto consapevoli , ed è per questo nostro dovere spiegare il perché del NO con rigore e passione civile. L’evento è a ingresso libero . La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.