Caltanissetta. Il 6 gennaio nell’atrio del palazzo comunale i giocattoli tornano a vivere con il progetto Ri-giochi@mo

CALTANISSETTA. Il progetto Ri-Giochi@mo è pronto a vivere nuovamente il suo momento più atteso: quello della distribuzione dei giocattoli, cuore pulsante di un percorso che unisce solidarietà, educazione e comunità.

Un cammino importante, portato avanti dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, in collaborazione con uno@uno, che anche quest’anno ha registrato una risposta straordinaria da parte delle scuole e dei bambini siciliani.

Una partecipazione così ampia da superare ogni aspettativa: il numero di giocattoli raccolti è talmente elevato che le consegne sono ancora in corso, segno tangibile di una generosità autentica e diffusa.

«La risposta dei bambini delle scuole è stata grande – racconta Nicolò Piave, addetto alla comunicazione del Comitato CRI di Caltanissetta – ed è grande il cuore dei bambini siciliani, capaci di donare ad altri bambini magari meno fortunati dei loro compagni di classe».

Dopo il primo appuntamento dello scorso 28 dicembre presso il quartiere Provvidenza, a partire dalle 15:30 di martedì 6 gennaio l’Atrio del Comune di Caltanissetta, che ha sostenuto con il patrocinio questa manifestazione, ospiterà un’altra grande distribuzione cittadina.

Ri-Giochi@mo non è solo una raccolta di giocattoli: è un messaggio educativo, un’azione concreta di comunità, un modo semplice e potente per ricordare che la solidarietà non ha confini, proprio come l’umanità che da sempre anima la Croce Rossa.

La presente edizione di Ri-Giochi@mo ha ottenuto anche un patrocinio di rilievo regionale, grazie al riconoscimento della Regione Siciliana – Assessorato alla Famiglia, che ha valutato positivamente la progettualità e il suo impatto sociale.