Caltanissetta. Il 27 gennaio al Museo Diocesano si celebra la Giornata della Memoria con un incontro su Iakovos Kambanellis

CALTANISSETTA. Martedi 27 gennaio, 81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa e della conseguente fine dell’Olocausto, ricorre la Giornata della Memoria, istituita in Italia con legge del 20 luglio 2000.

Lo staff del Museo Diocesano del Seminario, per commemorare lo sterminio degli ebrei e per trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di quell’oscura parte di storia dell’umanità, organizza un incontro sulla figura del drammaturgo greco Iakovos Kambanellis, sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen-Gusen, dal titolo La libertà arriva a maggio. Da un suo racconto, Mauthausen se ne comprende la figura complessa e semplice al contempo, nel cui animo si intrecciano amore, eroismo e umanità.

L’incontro, che si svolgerà appunto il 27 gennaio con inizio alle ore 18.30 presso la sala “Fiandaca” del Museo diocesano del Seminario alla presenza del Vescovo S.E. Mons. Mario Russotto, il quale porgerà il suo saluto, sarà scandito da un’introduzione alla lettura di Mauthausen da parte della prof.ssa Aurelia Speziale e dagli intermezzi musicali eseguiti dalla classe di sassofono del maestro Damiano Grandesso, su musiche composte dalla classe di composizione del maestro Marco Fedalto. II Maestro Raffaello Pilato, musicologo, offrirà al pubblico delle note di musicologia commentando la Trilogia di Mauthausen, opera alla quale Kambanellis attese insieme al compositore greco Mikis Theodorakis. L’evento sarà valido ai fini della formazione del personale docente con codice S.O.F.I.A. 102960.