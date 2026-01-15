Caltanissetta. Il 17 gennaio al Teatro Oasi della Cultura lo Stabile Nisseno propone la commedia “Vento dell’Est”

CALTANISSETTA. Il Teatro Stabile Nisseno annuncia per SABATO 17 GENNAIO alle ore 17,30 al TEATRO OASI DELLA CULTURA la sua nuova produzione, questa volta orientata al family show: non soltanto uno spettacolo per l’infanzia, ma una proposta che strizza l’occhio a tutta la famiglia. Si intitola “Vento dall’Est”, un testo originale scritto per la compagnia da Francesco Daniele Miceli, autore per l’infanzia e regista dello spettacolo, ispirato al personaggio di Mary Poppins.

La direzione musicale è affidata a Corrado Sillitti, mentre le coreografie portano la firma di Paola Pecoraro, la direzione artistica di Giuseppe Speciale. La Fiaba Teatrale Musicale è il secondo appuntamento della RASSEGNA di FIABE TEATRALI “BAMBINI A TEATRO” FIABE PER TUTTA LA FAMIGLIA.

La trama trae spunto dai cinque libri di P. L. Travers dedicati alla celebre tata volante, ma costruisce un intreccio del tutto unico grazie all’inserimento di personaggi noti e meno noti della storia originaria. Siamo a Londra, 1906: una famiglia ha bisogno di una tata. Ma saranno davvero i bambini o i genitori ad aver bisogno di lei? La risposta si svela durante lo svolgersi dell’avventura.

In un’ottica di sinergia territoriale, lo spettacolo nasce grazie alla collaborazione con importanti partner: la scuola di danza Scarpette Rosse, il CIRS e l’Oasi della Cultura.

Protagonista la versatile attrice e cantante Ilaria Giammusso, che veste i panni della leggendaria Mary Poppins, da oltre vent’anni sulle scene. Con lei Ilenia Giammusso, voce di punta del Teatro Stabile Nisseno, insieme al cast composto da Giovanni Sillitti, Valeria Lacagnina, Carlo Mangano, Marta Gioè e Maria Lo Brutto. Il disegno luci è stato curato da Davide Lavalle e l’audio da Angelo Rizza. Assistente alla regia Michela Nicosia.

“Vento dell’est” “Mary Poppins” intreccia musica, momenti di suspense, scenografie tecnologiche e un forte spirito di divertimento, ponendosi come un appuntamento dedicato al pubblico di tutte le età. Info per prenotare gli ultimissimi posti 393 9493811 – 351 7888512