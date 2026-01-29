Caltanissetta. I consiglieri comunali di Area Civica chiedono chiarezza sulla chiusura del Parco Dubini: presentata un’interrogazione

CALTANISSETTA. I consiglieri comunali Calogero Palermo, Annalisa Petitto e Felice Dierna (intergruppo Area Civica) hanno presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta comunale per fare chiarezza sulla chiusura del Parco Dubini, sulle richieste avanzate dall’ASP di Caltanissetta e sulla mancata risposta del Comune, così come riportato anche da notizie di stampa.

Il Parco Dubini rappresenta uno dei principali spazi verdi pubblici della città, con una funzione sociale e ambientale fondamentale e un ruolo determinante per il benessere psicofisico dei cittadini. Tuttavia, da diverse settimane risulta chiuso, con disagi rilevanti per la popolazione, senza comunicazioni ufficiali su tempi certi o su un cronoprogramma per la riapertura.

Nell’interrogazione si evidenzia che, secondo quanto emerso pubblicamente, l’ASP di Caltanissetta avrebbe formalmente richiesto il supporto del Comune per interventi di manutenzione e messa in sicurezza necessari alla riapertura, dichiarando di aver inviato più richieste senza ricevere riscontro istituzionale. I consiglieri sottolineano che l’assenza di interlocuzione tra enti pubblici rischia di avere ricadute dirette sui diritti dei cittadini alla fruizione di spazi verdi e alimenta incertezza e sfiducia.

Con l’atto ispettivo, i firmatari chiedono al Sindaco e alla Giunta di chiarire:

• se e quando il Comune abbia ricevuto formalmente le richieste dell’ASP;

• per quali motivi non sia stata fornita, ad oggi, una risposta ufficiale;

• quali siano gli intendimenti dell’Amministrazione e, in caso di mancata attivazione, le criticità tecniche, economiche o amministrative che impedirebbero di intervenire o collaborare;

• se si intenda avviare un confronto istituzionale con l’ASP, anche tramite protocollo d’intesa o altre forme di collaborazione;

• quali azioni concrete e quali tempi certi siano previsti per la riapertura;

• se si stiano valutando soluzioni alternative, inclusa la ricerca di fondi regionali, nazionali o europei, per evitare che il parco resti chiuso”.

I consiglieri comunali: Calogero Palermo – Annalisa Petitto – Felice Dierna.