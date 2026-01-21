Caltanissetta. I campioni del Biliardo al Pala Cannizzaro dal 24 gennaio al 2 febbraio con la 3^ prova National Billiard Channel

CALTANISSETTA. I campioni del biliardo italiano arrivano a Caltanissetta, che dal 24 gennaio al 2 febbraio 2026 ospiterà la “3ª Prova National Billiard Channel”, prestigiosa competizione della specialità Stecca (5 birilli).

Sul parquet del PalaCannizzaro si sfideranno ben 840 giocatori proveniente da tutta Italia (fra cui 16 Nazionali-PRO e 48 Nazionali) che daranno vita a un evento destinato a richiamare migliaia di appassionati e addetti ai lavori.

L’evento, organizzato dalla F.I.S.B.B. (Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling) Sicilia, rappresenta infatti un appuntamento di rilievo assoluto nel calendario sportivo 2025-26 e gode del patrocinio e del supporto logistico del Comune di Caltanissetta.

Una manifestazione che conferma la vocazione della città, che recentemente aveva già ospitato altri due eventi correlati al settore (leggi qui), come polo d’attrazione per i grandi eventi del biliardo siciliano e nazionale.

Il livello tecnico sarà altissimo e la competizione rappresenterà un’occasione per generare indotto e un’opportunità concreta di promozione territoriale, come spiegato dall’assessore agli Eventi e allo Sport Toti Petrantoni: «È dovere dell’Amministrazione comunale esaltare, sostenere e promuovere manifestazioni sportive di questo livello, capaci di generare un indotto economico significativo e di valorizzare, al contempo, l’immagine turistica della nostra città. Eventi come la 3ª Prova N.B.C. di biliardo rappresentano un’opportunità concreta per far lavorare i Nisseni, a partire dalle strutture ricettive fino a tutte le attività commerciali e ai servizi collegati.

È questa la linea che il nostro Assessorato ha scelto sin dal primo giorno e che è chiaramente indicata nel nostro programma elettorale, una linea che quotidianamente portiamo avanti con serietà e determinazione. Lo sport – conclude l’assessore Petrantoni – deve essere sempre più un volano di sviluppo economico, sociale e turistico per Caltanissetta e un modello che anche gli altri operatori sportivi sono chiamati a seguire per contribuire al rilancio della nostra economia locale».

La manifestazione godrà di una copertura mediatica pressoché totale, dal momento che Rai Sport riserverà 6 ore di programmazione all’evento e le piattaforme Billiard Channel (YouTube) e B.L.Z. garantiranno oltre 300 ore di trasmissione. All’inizio di ogni incontro, inoltre, verrà trasmesso un video di circa 40 secondi dedicati alle bellezze della città di Caltanissetta.

«Ringrazio il Comune di Caltanissetta e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il sostegno fondamentale all’evento, nonché la federazione nazionale per la fiducia dimostrata affidandoci un evento così importante – ha dichiarato il presidente F.I.S.B.B. Sicilia Angelo Contrafatto.

Una manifestazione che rappresenta per tutta la Regione e per il movimento biliardistico che rappresento un grande stimolo e un apprezzamento per il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni.

Sono sicuro che la risposta di Caltanissetta sarà ancora una volta positiva. La posizione della città nel cuore della Sicilia, la disponibilità e la passione sportiva dei suoi abitanti, ci aiuteranno senz’altro ad accogliere nel modo migliore giocatori, accompagnatori e appassionati che arriveranno da più parti d’Italia».

Venerdì 23 gennaio è prevista anche la conferenza stampa di presentazione della 3ª Prova National Billiard Channel, che si terrà alle ore 11:30 all’interno del Foyer del teatro Margherita “M° Giuseppe Pastorello”.

Il culmine della manifestazione è previsto per il weekend conclusivo. Le fasi finali si disputeranno tra sabato 31 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026, giornate in cui è atteso il maggior afflusso di pubblico presso il PalaCannizzaro (sito in via S. Candura, di fronte allo stadio Tomaselli).