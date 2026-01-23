Caltanissetta. Giuramento per tre neo vice Ispettori della Polizia di Stato a Nettuno e Spoleto

CALTANISSETTA. Tra gli allievi Vice Ispettori del 19° Corso che hanno giurato questa mattina nell’Istituto di formazione per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno, c’era anche Maria Pia Insalaco, figlia dell’Ispettore della Polizia di Stato Leonardo Insalaco, in servizio alla Polfer di Caltanissetta.

I nisseni Anna De Pasquale, figlia dell’Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe De Pasquale, in servizio alla Questura di Caltanissetta e Luigi Elia Mannella, figlio del Sovrintendente Capo in quiescenza Ignazio Mannella, hanno invece giurato nella Scuola della Polizia di Stato di Spoleto. A festeggiare con Luigi Elia c’era la sorella Angelica Mannella, Agente della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo.

A Maria Pia, Anna e Luigi Elia, che tra pochi giorni conosceranno la nuova sede di servizio, auguriamo ogni bene e di svolgere il proprio servizio con grande professionalità e alto senso di responsabilità.