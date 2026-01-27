Caltanissetta. “Futura costruiamo insieme la Città”: “I lavori di sostituzione delle reti idriche e fognarie risultano ancora bloccati”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del movimento “Futura – costruiamo insieme la città” sulla questione legata all’avvio dei lavori di sostituzione e ammodernamento delle reti idriche e fognarie di Caltanissetta.

“La città di Caltanissetta continua ad attendere l’avvio dei lavori di sostituzione e ammodernamento delle reti idriche e fognarie, interventi fondamentali per contrastare in modo strutturale la crisi idrica che negli anni scorsi ha messo in ginocchio famiglie e attività commerciali. Si tratta di un’opera strategica che interessa complessivamente circa 10 chilometri di condotte e oltre 20.000 abitanti. L’intervento ha un valore complessivo di 4.200.000 euro ed è finanziato dalla Regione Siciliana tramite un contributo in conto capitale destinato all’ATI di Caltanissetta.

Nonostante gli annunci che prevedevano l’apertura dei cantieri già all’inizio di gennaio 2026, ad oggi — con il mese di febbraio ormai prossimo — i lavori risultano ancora bloccati.

Nei giorni scorsi l’ATI Idrico ha formalmente comunicato al Comune la necessità di procedere con urgenza alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP), figura indispensabile per seguire e autorizzare l’iter dei lavori. Il precedente RUP, infatti, è andato in pensione a fine 2025 e, senza una nuova nomina, l’Autorità Idrica non può assumere le determinazioni necessarie per far partire gli interventi.

Si tratta di opere di grande rilevanza per la città:

– la seconda fase della sostituzione della rete idrica, già consegnata ma non ancora avviata;

– gli interventi fondamentali sui collettori di collegamento agli impianti di depurazione, attualmente in fase autorizzativa.

Questi lavori rappresentano infrastrutture strategiche per ridurre drasticamente le perdite d’acqua, migliorare la distribuzione e prevenire il ripetersi delle emergenze idriche che Caltanissetta ha già vissuto, come ampiamente documentato negli ultimi anni.

Ogni ritardo oggi rischia di trasformarsi domani in una nuova crisi, soprattutto in vista delle stagioni più calde, quando la fragilità della rete idrica cittadina emerge con maggiore evidenza.

Per questo riteniamo indispensabile che il Comune di Caltanissetta proceda con la massima tempestività alla nomina del nuovo RUP, consentendo così all’ATI di sbloccare l’iter amministrativo e avviare finalmente i lavori.

Proprio per fare piena chiarezza sullo stato dell’iter e sui tempi di avvio delle opere, il consigliere comunale di “Futura – costruiamo insieme la Città”, Armando Turturici, nella giornata del 27 gennaio 2026 ha depositato un’interrogazione consiliare, chiedendo all’Amministrazione comunale di riferire sulle cause dei ritardi, sulle tempistiche per la nomina del RUP e sul cronoprogramma aggiornato degli interventi.

Come gruppo politico “Futura – costruiamo insieme la Città” riteniamo doveroso tenere alta l’attenzione su un tema che riguarda un bene primario come l’acqua. La città non può permettersi ulteriori attese né rimpalli burocratici. Chiediamo chiarezza, tempi certi e un impegno concreto affinché gli interventi annunciati diventino finalmente realtà. Continueremo a vigilare e a informare i cittadini, perché il diritto all’acqua e a servizi efficienti non può essere rinviato ancora.

Ringraziamo di cuore una cittadina nissena molto attenta per averci posto la questione e invitiamo altresì la cittadinanza a segnalarci tutte le tematiche che interessano la nostra città di Caltanissetta”.

“Futura – costruiamo insieme la città”