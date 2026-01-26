Caltanissetta. FederEventi promuove il contest “Scatta e vinci San Valentino 2026”: l’amore diventa social per promuovere il territorio

CALTANISSETTA. L’amore, la creatività e la valorizzazione delle eccellenze locali si incontrano nell’ultima iniziativa firmata da FederEventi Caltanissetta. In occasione del mese dedicato agli innamorati, l’associazione annuncia ufficialmente l’apertura del contest fotografico “Scatta e vinci San Valentino 2026”, un’iniziativa digitale pensata per coinvolgere la cittadinanza e premiare la coppia più votata dal web.

Il contest: come partecipare La dinamica del concorso è semplice e punta alla partecipazione attiva sui social network. Tutte le coppie che desiderano mettersi in gioco potranno inviare un proprio selfie originale attraverso il modulo dedicato disponibile al seguente link: https://forms.gle/tyVtv8aZxJLkrX3D9.

Una volta convalidata, la foto sarà pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di FederEventi Caltanissetta. La coppia riceverà un link diretto al proprio scatto per poter invitare amici, parenti e conoscenti a sostenerli con un “Mi Piace”.

Il premio in palio A vincere non sarà solo la foto più bella, ma quella capace di generare più interazione e calore dalla community. La coppia che entro la scadenza del contest avrà totalizzato il maggior numero di reaction (Like, Love, Wow) si aggiudicherà una cena romantica per due persone presso il ristorante “Sale & Pepe” di Caltanissetta, eccellenza della ristorazione locale nota per la qualità e la cura del dettaglio.

L’obiettivo dell’iniziativa “Con questo contest vogliamo celebrare l’amore in tutte le sue forme, ma anche creare un momento di leggerezza e coesione per la nostra comunità,” spiegano gli organizzatori di FederEventi. “Attraverso il binomio social-territorio, intendiamo valorizzare le realtà locali come il ristorante Sale & Pepe, dimostrando che la collaborazione tra associazionismo e imprese è la chiave per far battere il cuore di Caltanissetta.”

Termini e scadenze C’è tempo per partecipare e per votare fino al termine ultimo, fissato per le ore 23:59 di venerdì 20 febbraio 2026. La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà il giorno successivo, sabato 21 febbraio, attraverso i canali social dell’associazione.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, i cittadini possono visitare la pagina Facebook di FederEventi Caltanissetta.