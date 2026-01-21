Caltanissetta, Educazione digitale e acqua: Caltaqua incontra gli studenti della “Rosso di San Secondo”

CALTANISSETTA. Contrasto della disinformazione e uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali. Sono stati i due argomenti al centro dell’incontro educativo promosso da Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., rivolto agli alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado “Rosso di San Secondo” di Caltanissetta.

L’iniziativa, dal titolo “La rete e l’informazione: imparare a distinguere le fonti”, ha coinvolto complessivamente circa 150 studenti che sono stati accompagnati lungo un percorso di riflessione attiva sui meccanismi dell’informazione online, sui rischi legati alla diffusione delle fake news e sull’importanza di sviluppare uno sguardo critico e responsabile verso le notizie che circolano sul web e sui social network.

Attraverso un linguaggio accessibile e momenti di confronto diretto, gli studenti sono stati guidati alla scoperta di come riconoscere una fonte attendibile, distinguere fatti e opinioni e comprendere quanto una corretta informazione sia fondamentale, anche quando si parla di ambiente, acqua e servizio idrico integrato.

L’incontro, svoltosi presso l’aula magna dell’istituto con il contributo di giornalisti ed esperti della comunicazione, si inserisce nel più ampio percorso – CaltaquaCampus – di educazione e sensibilizzazione che Caltaqua porta avanti da anni in collaborazione con il mondo della scuola, riconoscendo negli studenti non solo cittadini di oggi, ma protagonisti consapevoli delle scelte di domani.

«Educare all’informazione significa educare alla responsabilità», è il messaggio che ha accompagnato l’attività, pensata per fornire ai ragazzi strumenti pratici da utilizzare nella vita quotidiana e per stimolare una riflessione più ampia pure sul valore dell’acqua e sulla necessità di proteggerla anche attraverso una comunicazione corretta e trasparente.

L’esperienza realizzata presso la scuola Rosso di San Secondo, guidata dalla Dirigente Loredana Paola Matraxia, rappresenta solo una delle tappe di un più ampio progetto che Caltaqua intende estendere ad altri istituti del territorio, rinnovando il proprio impegno nel dialogo con la scuola e nella crescita civile e culturale delle nuove generazioni.

Le scuole interessate ad aderire al progetto possono contattare Caltaqua (lromano@caltaqua.it) per ricevere informazioni e concordare modalità e date degli incontri.